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Усик - Фьюри: озвучена сумма, собранная на платных трансляциях боя

Стало известно, сколько принес поединок за звание абсолютного чемпиона по системе pay-per-view.
Сегодня, 18:59
Усик одолел Фьюри / Getty Images
Усик одолел Фьюри / Getty Images

Озвучены финансовые детали боя между абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и бывшим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок собрал более 1,5 миллиона платных трансляций, которые принесли по системе pay-per-view более 50 миллионов долларов.

Подавляющее большинство платных трансляций было приобретено в Великобритании, где Фьюри является суперзвездой.

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Также 40 миллионов долларов принесла спонсорская поддержка, а еще более 3 миллионов долларов продажа билетов.

При этом состоит отметить, что мероприятие обошлось организаторам примерно в 120 миллионов долларов.

Напомним, что Усик одержал победу над Фьюри разделенным решением судей и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе. Реванш между украинцем и британцем запланирован на 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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