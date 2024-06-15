"Храбрый воин": Промоутер Фьюри признался, чем его впечатлил Усик

Боб Арум, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, проанализировал его проигранный поединок с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Представитель британца считает, что его подопечный полностью доминировал в первых раундах, но его впечатлило, как украинец сумел после этого вернуться в бой.

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"Думаю, для бокса очень хорошо, что у них будет реванш. Я полностью отдаю должное Усику, Александр - храбрый воин.

Впечатляет то, как он вернулся в бой после того, как Фьюри его практически разгромил в первых раундах. Это показывает, какой он воин", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Отметим, также промоутер Фьюри озвучил свой точный счет в бою с Усиком.

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