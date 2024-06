Именитый представитель лиги кулачных боев бросил вызов Усику

Боец BKFC Майк Перри рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой.

"Сегодня провел спарринг – чувствовал себя очень сильным, тяжелым. Если бы я мог бросить вызов любому бойцу, то подрался бы с Алексом Перейрой и Александром Усиком".

"Эти поединки были бы по-настоящему веселыми. Поверьте, мои кулаки заслуживают уважения", – написал в соцсетях Перри.

Man oh man, sparred today, feeling really strong, very heavy 👌🏼, if I were to call out any fighters for a match, @AlexPereiraUFC or @usykaa would be fun fights ! I’m telling yall, my hands demand respect 🦾