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Именитый представитель лиги кулачных боев бросил вызов Усику

Бывший боец UFC назвал потенциальных оппонентов.
Сегодня, 19:19
Майк Перри / Getty Images
Майк Перри / Getty Images

Боец BKFC Майк Перри рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой.

"Сегодня провел спарринг – чувствовал себя очень сильным, тяжелым. Если бы я мог бросить вызов любому бойцу, то подрался бы с Алексом Перейрой и Александром Усиком".

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"Эти поединки были бы по-настоящему веселыми. Поверьте, мои кулаки заслуживают уважения", – написал в соцсетях Перри.

Напомним, 32-летний американский боец смешанных единоборств не так давно дебютировал в лиге кулачных боев, добыв пять побед, три из которых нокаутом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Кулачные бои

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