"Заботится о других": Менеджер Усика отреагировал на отказ от титула IBF

Эгис Климас, менеджер уже бывшего абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика, прокомментировал решение своего клиента отказаться от титула IBF.

Ранее украинский боксер оставил вакантным пояс Международной боксерской федерации, предоставив возможность побороться за него двум его экс-соперникам Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа.

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"Настоящий чемпион, который заботится о других", - написал Климас в сети X.

The Real Champion who cares about others! https://t.co/WFLfQ1Q84z — Egis Klimas (@KlimasBoxing) June 25, 2024

Ранее сообщалось, что титульный бой Джошуа - Дюбуа был официально анонсирован.

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