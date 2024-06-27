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"Заботится о других": Менеджер Усика отреагировал на отказ от титула IBF

Представитель украинца оценил потерю статуса абсолютного чемпиона.
Сегодня, 10:01
Эгис Климас, Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Эгис Климас, Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Эгис Климас, менеджер уже бывшего абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика, прокомментировал решение своего клиента отказаться от титула IBF.

Ранее украинский боксер оставил вакантным пояс Международной боксерской федерации, предоставив возможность побороться за него двум его экс-соперникам Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа.

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"Настоящий чемпион, который заботится о других", - написал Климас в сети X.

Ранее сообщалось, что титульный бой Джошуа - Дюбуа был официально анонсирован.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Александр Усик Эгис Климас

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