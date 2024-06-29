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Усик поиграл за себя в популярном симуляторе бокса

Украинец протестировал своего виртуального прототипа в Undisputed.
Сегодня, 11:50
Александр Усик / Undisputed
Александр Усик / Undisputed

До недавнего времени бесспорный чемпион мира в супертяжелом весе, который впоследствии отказался от титула IBF, Александр Усик поиграл сам за себя в известном симуляторе бокса.

Экс-абсолют хэвивейта протестировал своего виртуального прототипа в игре Undisputed, которая вышла в январе 2023 года.

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Правда, перед стартом боя Усик заметил ошибку в своем рекорде, указав что у него 22 поединка на профиринге. Силами же, как видно на видео, украинский боксер померялся с игровой версией Роя Джонса.

Ранее менеджер Усика озвучил настоящую причину отказа от титула IBF.

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