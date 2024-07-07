iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стивенсон объяснил, почему не показал яркое выступление против Арутюняна

Американский чемпион обвинил во всем своего соперника, который не стал достойной оппозицией.
Сегодня, 14:56
Стивенсон победил Арутюняна / Getty Images
Стивенсон победил Арутюняна / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон прокомментировал свою победу над Артемом Арутюняном.

Американский боксер отметил, что его соперник не оказывал ему должного сопротивления, из-за чего выступление получилось не совсем ярким.

Читай также: Стивенсон победил Арутюняна, защитив тем самым титул чемпиона WBC в легком весе

"Довольно сложно доказать то, что ты лучший, если рядом нет бойца, который пытается дать отпор. Он просто хотел выжить. Мне бы хотелось, чтобы он старался немного больше, в результате чего получился бы более интересный поединок.

Я сделал все возможное, чтобы вытащить его из защиты, но мне тоже есть над чем поработать. Я должен научиться лучше лишать соперника пространства. Теперь я вернусь в зал и поработаю над этим.

Я хочу драться с лучшими бойцами. Вот тогда вы увидите лучшую мою версию. Когда поставите меня против кого-то, кто хочет дать отпор", - цитирует Стивенсона ESPN.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Стивенсон - Арутюнян.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Стивенсон бросил вызов Ломаченко после успешной защиты титула Стивенсон бросил вызов Ломаченко после успешной защиты титула
Стивенсон успешно провел первую защиту титула, побив Арутюняна: видео лучших моментов боя Стивенсон успешно провел первую защиту титула, побив Арутюняна: видео лучших моментов боя
Стивенсон победил Арутюняна, защитив тем самым титул чемпиона WBC в легком весе Стивенсон победил Арутюняна, защитив тем самым титул чемпиона WBC в легком весе
Известный тренер назвал единственного легковеса, который способен победить Стивенсона Известный тренер назвал единственного легковеса, который способен победить Стивенсона
Помочь журналистам

Видео

Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024
Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Бокс16:32
Стивенсон бросил вызов Ломаченко после успешной защиты титула
Легкая атлетика15:59
Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота
Европа15:35
"Это ваш край, вы заслуживаете жить в нем счастливыми": Легенда Милана - о войне в Украине
Бокс14:56
Стивенсон объяснил, почему не показал яркое выступление против Арутюняна
Европа14:55
Манчестер Юнайтед хочет продать Магуайра сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год
Формула 114:38
Пилот Ред Булл начнет Гран-при Великобритании с пит-лейна
Евро-202414:06
Онлайн-трансляция финала Евро-2024
Бокс14:05
Бокс: расписание боев
Бокс13:58
Бой Богачука против американского нокаутера официально анонсирован
Евро-202413:31
Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK