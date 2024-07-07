Стивенсон объяснил, почему не показал яркое выступление против Арутюняна
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон прокомментировал свою победу над Артемом Арутюняном.
Американский боксер отметил, что его соперник не оказывал ему должного сопротивления, из-за чего выступление получилось не совсем ярким.
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"Довольно сложно доказать то, что ты лучший, если рядом нет бойца, который пытается дать отпор. Он просто хотел выжить. Мне бы хотелось, чтобы он старался немного больше, в результате чего получился бы более интересный поединок.
Я сделал все возможное, чтобы вытащить его из защиты, но мне тоже есть над чем поработать. Я должен научиться лучше лишать соперника пространства. Теперь я вернусь в зал и поработаю над этим.
Я хочу драться с лучшими бойцами. Вот тогда вы увидите лучшую мою версию. Когда поставите меня против кого-то, кто хочет дать отпор", - цитирует Стивенсона ESPN.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Стивенсон - Арутюнян.
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