"Пойдем по линии WBO": Промоутер непобежденного мексиканца хочет устроить бой с Беринчиком
Оскар Де Ла Хойя, промоутер непобежденного мексиканского легковеса Уильяма Сепеды, хочет устроить ему бой с обладателем титула WBO украинцем Денисом Беринчиком.
По его мнению, этот титульный поединок для его клиента будет организовать проще всего.
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"Думаю, мы пойдем по линии WBO, Беринчик. Это не простой бой для Сепеды, но это самый простой титульный поединок в плане организации. Это будет отличный бой, который понравится болельщикам.
Это выведет Уильяма Сепеду на новый уровень. А потом мы займемся объединением. Шакур Стивенсон и все остальные ребята", - приводит слова Де Ла Хойи Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что американский боксер вызвался на бой с Беринчиком.
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