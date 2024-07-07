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"Пойдем по линии WBO": Промоутер непобежденного мексиканца хочет устроить бой с Беринчиком

Уильям Сепеда нацелен на титульный поединок с украинским чемпионом.
Сегодня, 17:59
Уильям Сепеда и Оскар Де Ла Хойя / Getty Images
Уильям Сепеда и Оскар Де Ла Хойя / Getty Images

Оскар Де Ла Хойя, промоутер непобежденного мексиканского легковеса Уильяма Сепеды, хочет устроить ему бой с обладателем титула WBO украинцем Денисом Беринчиком.

По его мнению, этот титульный поединок для его клиента будет организовать проще всего.

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"Думаю, мы пойдем по линии WBO, Беринчик. Это не простой бой для Сепеды, но это самый простой титульный поединок в плане организации. Это будет отличный бой, который понравится болельщикам.

Это выведет Уильяма Сепеду на новый уровень. А потом мы займемся объединением. Шакур Стивенсон и все остальные ребята", - приводит слова Де Ла Хойи Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что американский боксер вызвался на бой с Беринчиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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