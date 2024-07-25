Тренер Дэвиса назвал единственное, что может сорвать бой со Стивенсоном

Кенни Эллис, представитель тренерского штаба чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, высказался о бое с обладателем титула WBC Шакуром Стивенсоном.

По его мнению, поединок может сорваться только в том случае, если соперник откажется из-за боязни.

Читай также: "Надеюсь, он не сольется": назван вероятный соперник Дэвиса после срыва боя с Ломаченко

"Стивенсон сказал, что хотел бы провести бой с Дэвисом в ноябре. Так что посмотрим, насколько сильно он хочет драться. Стивенсон больше не с Бобом Арумом. Посмотрим.

Единственное, что может сорвать этот бой - страх. А так есть хороший шанс провести его", - сказал Эллис в комментарии MillCity Boxing.

Ранее тренер Дэвиса жестко отреагировал на планы Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!