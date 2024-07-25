iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Дэвиса назвал единственное, что может сорвать бой со Стивенсоном

Представитель Джервонты оценил возможность организации объединительного поединка с Шакуром.
Сегодня, 08:58
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Кенни Эллис, представитель тренерского штаба чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, высказался о бое с обладателем титула WBC Шакуром Стивенсоном.

По его мнению, поединок может сорваться только в том случае, если соперник откажется из-за боязни.

Читай также: "Надеюсь, он не сольется": назван вероятный соперник Дэвиса после срыва боя с Ломаченко

"Стивенсон сказал, что хотел бы провести бой с Дэвисом в ноябре. Так что посмотрим, насколько сильно он хочет драться. Стивенсон больше не с Бобом Арумом. Посмотрим.

Единственное, что может сорвать этот бой - страх. А так есть хороший шанс провести его", - сказал Эллис в комментарии MillCity Boxing.

Ранее тренер Дэвиса жестко отреагировал на планы Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Тренер Дэвиса намекнул на наиболее вероятного соперника после отказа Ломаченко Тренер Дэвиса намекнул на наиболее вероятного соперника после отказа Ломаченко
"Пытались кинуть": Экс-чемпион назвал неожиданную причину отказа Ломаченко драться с Дэвисом "Пытались кинуть": Экс-чемпион назвал неожиданную причину отказа Ломаченко драться с Дэвисом
Названы три потенциальных соперника Дэвиса после отказа Ломаченко Названы три потенциальных соперника Дэвиса после отказа Ломаченко
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей второго тура, три поединка зависят от выступлений сборной на Олимпиаде УПЛ: утверждены даты и время начала матчей второго тура, три поединка зависят от выступлений сборной на Олимпиаде
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Украина10:40
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей второго тура, три поединка зависят от выступлений сборной на Олимпиаде
Европа10:35
Малиновский в шоке: игроки Дженоа спели под открытым небом
Европа10:01
Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного
Европа09:58
Ливерпуль предложил новый контракт одному из своих лидеров
Олимпийские игры09:49
Стрельба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Олимпийские игры09:20
Стрельба из лука на Олимпиаде-2024: сегодня стартуют индивидуальные квалификации
Бокс08:58
Тренер Дэвиса назвал единственное, что может сорвать бой со Стивенсоном
Европа08:32
Защитник сборной Италии согласовал контракт с Арсеналом
Бокс07:59
"Эта потеря была бы разрушительной": Усик отправится на Олимпиаду с особым заданием
Европа07:25
Футбол сегодня: полуфинальный матч Украины на Евро-2024 U-19, дебют Полесья в еврокубках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK