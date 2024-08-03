Стивенсон назвал вероятную дату боя с Дэвисом

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном бое против обладателя пояса WBA Джервонты Дэвиса.

По словам боксера, поединок может состояться в конце ноября этого года.

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"Да, определенно, мы можем подраться 23-го ноября. Если все будет согласованно и улажено, то для него и для меня эта дата имеет смысл, с точки зрения бизнеса. Определенно, мы можем подраться в этот день.

Это самый большой бой в боксе, на данный момент. Я сомневаюсь, что есть поединок, который был бы более привлекательным, чем мой против "Танка". Возможно, противостояние Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса находится на этом же уровне. Но если честно, если говорить о мастерстве и о том, чего хотят фанаты, то это про наш бой с Джервонтой", - цитирует Стивенсона Boxing Social.

Ранее Шакур Стивенсон оценил шансы на бой с Василием Ломаченко.

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