"Украинцы - победители": Кличко поздравил Хижняка с золотом Олимпиады-2024

Бывший чемпион мира отреагировал на успешное выступление украинского боксера.

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 80 кг.

С победой в финале соревнований соотечественника поздравил прославленный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.

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"Поздравляю Александра Хижняка с олимпийским золотом в боксе!

Болели, верили, гордимся! Александр показал лучшие боксерские качества: и силу, и выдержку, и целеустремленность. Три года назад в Токио он завоевал серебро. На Олимпиаде в Париже - выборол золото.

Украинцы - победители! Это подтверждают, в частности, и наши спортсмены. Слава Украине!" - написал Кличко в Telegram.

Напомним, на ISPORT доступно полное видео боя Хижняк - Оралбай.

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