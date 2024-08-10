"Грядет большой бой": Богачук - о противостоянии с Ортисом
Украинский временный чемпион поделился ожиданиями от поединка с непобежденным американцем.
Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук высказался о бое против непобежденного американца Верджила Ортиса.
Украинский боксер отметил, что ожидает непростого противостояния, но заявил, что готов к нему.
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"Грядет большой бой. Я готов к этому поединку. Надеюсь, Верджил тоже готов. Эта суббота будет тяжелой, приходите и увидите", - приводит слова Богачука Ring News 24.
Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.
Отметим, что Ортис признался, рассчитывает ли на нокаут в бою с Богачуком.
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