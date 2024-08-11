Промоутер Ортиса оценил вероятность реванша с Богачуком

Оскар Де Ла Хойя предположил, может ли его подопечный снова подраться с украинцем.

Промоутер нового временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Верджила Ортиса Оскар Де Ла Хойя высказался о возможном реванше с Сергеем Богачуком.

Представитель американского боксера не исключает, что повторный поединок может состояться.

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"Все сейчас висит в воздухе. Верджил и Богачук находятся в больнице. Давайте уважать это. Как только им станет лучше, мы все снова обсудим и что-то устроим.

Верджил в порядке. Слава богу, оба парня в порядке. Они получили урон. Это буквально как фильм "Рокки" - Аполло Крид и Сильвестр Сталлоне. Они в больнице, это был тяжелый бой. Пусть они отдохнут, а затем мы снова соберемся.

Богачук - жесткий, он зверь. Мне это нравится, поэтому мы хотели устроить их бой", - сказал Де Ла Хойя в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Ортис.

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