"Понимал еще до боя": Богачук указал на слабость Ортиса

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался о своем сопернике Верджиле Ортисе, от которого он потерпел поражение решением большинства судей.

Украинский боксер отметил, что во время поединка он пытался воспользоваться неумением оппонента защищаться левой рукой.

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"То, что мой джеб будет проходить, я понимал еще до боя. У него левая рука постоянно гуляет, поэтому и проходил правый. У него левая рука не на месте, это я еще видел в бою. И если с другими боксерами он еще мог где-то плечом прикрыть, где-то успевал голову опустить, успевал уйти от этого удара, то у меня справа удар настолько заточен, что он постоянно заходил. Да, было несколько моментов, где он доставал, где он успевал убежать, но в основном заходило.

Мне очень запомнился 12-й раунд. Я понимаю, что это чемпионский раунд, что нужно вырывать. И я справа дынь-дынь! Думаю: "12-й точно за мной. Ну все, мы этот бой выиграли". Потом бабах - и в другую сторону. Все такие злые были", - сказал Богачук в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Отметим, также Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом.

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