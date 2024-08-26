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Тренер объяснил, как Кроуфорд может победить Альвареса

Наставник американского боксера раскрыл план на потенциальный бой.
Сегодня, 14:58
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Брайан Макинтайр, тренер обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда, высказался о возможном бое против объединенного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса.

Наставник американского боксера объяснил, за счет чего его подопечный может одолеть мексиканца.

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"Альварес стоит прямо перед вами. С ним было бы легче боксировать, чем с Исраилем Мадримовым. Я бы даже не думал о силе. Просто боксируй, просчитывай и набирай очки по ходу раундов.

Используй движения из стороны в сторону и постарайся заставить Канело перемещать ноги, чтобы он не был зажат, при подготовке нанести удар. Тебе придется провести бой на цыпочках и в движении из стороны в сторону", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Ранее Альварес оценил вероятность боя с Кроуфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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