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"Ждем хороших новостей": Беринчик анонсировал первую защиту титула

Украинский боксер должен провести бой уже в статусе чемпиона.
Сегодня, 00:32
Денис Беринчик / Queensberry Promotions
Денис Беринчик / Queensberry Promotions

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик анонсировал свою первую защиту пояса.

Украинский боксер в Instagram сообщил, что вскоре должен выйти в ринг.

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"Это уже история. Защита в ближайшее время. WBO, ждем хороших новостей", - написал Беринчик.

Напомним, что украинский легковес завоевал вакантный пояс WBO 18 мая этого года в бою с мексиканцем Эмануэлем Наваррете, одержав победу раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Беринчик и Ломаченко сохранили свои позиции в пятерке лучших в рейтинге The Ring в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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