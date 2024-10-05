"Ждем хороших новостей": Беринчик анонсировал первую защиту титула

Украинский боксер должен провести бой уже в статусе чемпиона.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик анонсировал свою первую защиту пояса.

Украинский боксер в Instagram сообщил, что вскоре должен выйти в ринг.

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"Это уже история. Защита в ближайшее время. WBO, ждем хороших новостей", - написал Беринчик.

Напомним, что украинский легковес завоевал вакантный пояс WBO 18 мая этого года в бою с мексиканцем Эмануэлем Наваррете, одержав победу раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Беринчик и Ломаченко сохранили свои позиции в пятерке лучших в рейтинге The Ring в легком весе.

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