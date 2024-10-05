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Беринчик будет защищать титул WBO в андерканте боя Усик - Фьюри

Вечер бокса состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
Сегодня, 09:15
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик будет защищать свой титул в поединке против британского боксера Джо Кордини. Об этом сообщил сам боксер в Instagram.

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Встреча состоится в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое шоу бокса запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: Instagram

Стоит отметить, Беренчик 18 мая победил Эммануэля Наваррете раздельным решением судей. Кордина 12 октября должен был провести бой с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном, но его отменили из-за травмы американца.

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