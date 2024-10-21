Хирн и Аль аш-Шейх анонсировали большой боксерский турнир в Саудовской Аравии

Глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн и руководитель управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщили, что 22 февраля следующего года состоится большой вечер бокса.

Функционеры выложили совместное видео в сети X, анонсировав будущее событие.

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"Эдди, ты готов к турниру в феврале?" - спросил Аль аш-Шейх.

"22 февраля. Я думаю, этот кард будет на данный момент лучшим для Riyadh Season", - ответил Хирн.

"Надеюсь на это", - сказал Аль аш-Шейх.

Ожидается, что 22 февраля может состояться второй турнир между Queensberry Promotions и Matchroom Boxing, в рамках которого пройдет реванш Даниэля Дюбуа с Энтони Джошуа.

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