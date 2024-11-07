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"Собираюсь шокировать мир": Чухаджян сделал громкое заявление перед реваншем с Эннисом

Украинец нацелен поквитаться с американским чемпионом за поражение.
Сегодня, 15:59
Карен Чухаджян / Matchroom Boxing
Карен Чухаджян / Matchroom Boxing

Обязательный претендент на титул IBF в полусреднем весе Карен Чухаджян поделился ожиданиями от реванша против чемпиона Джарона Энниса.

Украинский боксер выразил уверенность, что ему по силам одолеть американца во втором поединке.

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"Я одержу победу в этом бою. Я собираюсь показать всем, что это не ошибка и не шутка.

Эннис все еще крут, он чемпион, быстрый и сильный. Единственное, что изменилось - это я.

Мне есть что доказывать. Я собираюсь шокировать мир", - приводит слова Чухаджяна Matchroom Boxing.

Напомним, что реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

В первом бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе в январе 2023 года Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее тренер Энниса раскрыл план на реванш с Чухаджяном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян

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