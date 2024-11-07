"Собираюсь шокировать мир": Чухаджян сделал громкое заявление перед реваншем с Эннисом
Обязательный претендент на титул IBF в полусреднем весе Карен Чухаджян поделился ожиданиями от реванша против чемпиона Джарона Энниса.
Украинский боксер выразил уверенность, что ему по силам одолеть американца во втором поединке.
Читай также: Эннис и Чухаджян провели первую битву взглядов перед реваншем
"Я одержу победу в этом бою. Я собираюсь показать всем, что это не ошибка и не шутка.
Эннис все еще крут, он чемпион, быстрый и сильный. Единственное, что изменилось - это я.
Мне есть что доказывать. Я собираюсь шокировать мир", - приводит слова Чухаджяна Matchroom Boxing.
Напомним, что реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.
В первом бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе в январе 2023 года Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.
Ранее тренер Энниса раскрыл план на реванш с Чухаджяном.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!