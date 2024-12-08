Наваррете нокаутировал Вальдеса в реванше, защитив титул
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (39-2-1, 32 КО) провел успешную защиту титула в реванше против соотечественника Оскара Вальдеса (32-3, 24 КО), одержав досрочную победу.
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 8 декабря, на арене Footprint Center в Финиксе, штат Аризона, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.
Читай также: Беринчик получил внушительно меньший гонорар за бой по сравнению с побежденным Наваррете
Наваррете сумел отправить оппонента в нокдаун уже в стартовой трехминутке, а в четвертом раунде Вальдес снова оказался на настиле ринга.
Окончательно остановить соперника мексиканскому чемпиону удалось в шестом раунде ударом по корпусу, завершив поединок победой нокаутом.
Напомним, что в первом бою в августе 2023 года Наваррете одолел Вальдеса единогласным решением судей.
Источник видео: MEGOGO
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!