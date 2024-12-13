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"С удовольствием брошу вызов": Паркер подтвердил желание подраться с победителем реванша Усик - Фьюри

Новозеландский супертяжеловес нацелился на объединение титулов в дивизионе.
Сегодня, 19:58
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер подтвердил, что хотел бы провести бой против победителя реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам новозеландского боксера, в случае победы над чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа он будет готов выйти в ринг против украинца или британца.

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"Я с удовольствием брошу вызов на бой победителю реванша между Усиком и Фьюри.

Возможно, если мы сможем договориться, чтобы победитель этого поединка и моего против Дюбуа встретились, то давайте сделаем это", - заявил Паркер в комментарии DAZN Boxing.

Отметим, также Паркер рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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