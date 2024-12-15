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Реванш Усик - Фьюри: расписание событий в последнюю неделю перед боем

В оставшиеся до поединка дни состоятся пресс-конференции, открытые тренировки и взвешивание.
Сегодня, 15:55
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший абсолют супертяжелого дивизиона, ныне владеющий титулами WBC, WBA и WBO, Александр Усик (22-0, 14 KO) 21 декабря встретится в ринге в реванше с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Второй поединок украинца и британца состоится на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, став главным событием боксерского шоу из серии Riyadh Season.

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В последнюю неделю перед боем также пройдут традиционные медиа-активности и мероприятия, как официальные пресс-конференции, также боксеры проведут открытые тренировки и пройдут взвешивание.

Расписание этих событий представили организаторы вечера бокса и официальный транслятор DAZN.

Расписание мероприятий перед реваншем Усик - Фьюри:

  • 17 декабря, вторник - Большое прибытие боксеров, в рамках которого состоится встреча соперников и представление участников будущего шоу. Начало события запланировано на 19:00 по киевскому времени.
  • 18 декабря, среда - открытые тренировки Усика и Фьюри. Мероприятие начнется в 18:00 по Киеву.
  • 19 декабря, четверг - последняя официальная пресс-конференция перед вечером бокса. Начало события запланировано на 17:00 по киевскому времени.
  • 20 декабря, пятница - взвешивание участников боксерского шоу Усик - Фьюри 2. Церемония начнется в 19:00 по Киеву.

Источник: dazn.com

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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