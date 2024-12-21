"Люблю тебя, жадное пузо": Усик записал обращение к Фьюри перед реваншем

Украинский чемпион оставил финальное послание сопернику в день боя.

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик уже вскоре во второй раз встретится в ринге с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

В день реванша украинский боксер записал финальное обращение к своему британскому сопернику.

Читай также: Усик - Фьюри 2: анонс и прогноз на реванш

"Доброе утро, Тайсон. Как ты? Люблю тебя, мое жадное пузо.

Мой друг, жадное пузо, увидимся сегодня вечером. Люблю тебя", - сказал Усик.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!