"Люблю тебя, жадное пузо": Усик записал обращение к Фьюри перед реваншем
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик уже вскоре во второй раз встретится в ринге с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.
В день реванша украинский боксер записал финальное обращение к своему британскому сопернику.
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"Доброе утро, Тайсон. Как ты? Люблю тебя, мое жадное пузо.
Мой друг, жадное пузо, увидимся сегодня вечером. Люблю тебя", - сказал Усик.
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.
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