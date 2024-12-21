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"Люблю тебя, жадное пузо": Усик записал обращение к Фьюри перед реваншем

Украинский чемпион оставил финальное послание сопернику в день боя.
Сегодня, 14:18
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик уже вскоре во второй раз встретится в ринге с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

В день реванша украинский боксер записал финальное обращение к своему британскому сопернику.

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"Доброе утро, Тайсон. Как ты? Люблю тебя, мое жадное пузо.

Мой друг, жадное пузо, увидимся сегодня вечером. Люблю тебя", - сказал Усик.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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