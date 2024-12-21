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"Сам себя натянул и держится": Усик оценил состояние Фьюри перед реваншем

Украинский чемпион высказался об оскорблениях и поведении британца.
Сегодня, 15:51
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик предположил, в каком психологическом состоянии подходит к реваншу бывший чемпион Тайсон Фьюри.

Украинский боксер проанализировал поведение своего британского соперника перед боем.

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"Я за своего братишку сейчас не думаю, но есть два варианта. Я могу сказать с точки зрения психологии. Как он работает? Обзывается, бросается грязью. Если это не получается, то он переходит на уважение. Это защита. Он делает это не для меня, он делает это для себя перед своими фанатами - ему нужна поддержка. Я его за это не осуждаю, потому что не имею никакого морального права. У меня об этом даже нет собственного мнения.

Страх ли это? Я не знаю. Возможно, страх, защита, по-разному, может быть. Он просто натянут сейчас - это то, что я вижу. Он сам себя натянул и держится. Это как пятая струна", - сказал Усик в комментарии MEGOGO СПОРТ.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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