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"Есть несколько вариантов": Усик предположил, как Фьюри будет действовать в реванше

Украинский боксер рассказал, чего ждет от своего соперника.
Сегодня, 17:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик поделился ожиданиями от реванша против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Украинский боксер предсказал, как его соперник может повести себя в ринге.

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"Я думаю, что даже в четвертом поединке боксеры могут чем-то удивить друг друга. С точки зрения того, что я вижу, мне кажется, он больше будет делать апперкотов, наверное, немного больше будет работать передней рукой и попытается взять меня нахрапом. Это мое мнение.

У него есть первая половина поединка, то есть первые шесть раундов он будет пытаться. Это как вариант. У нас вообще с командой есть несколько вариантов, как он будет работать. Это мы уже увидим в ринге", - сказал Усик в комментарии MEGOGO СПОРТ.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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