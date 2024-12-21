Третьего судью реванша Усик - Фьюри определили путем жребия

В составе официальных лиц, которые будут вести подсчет, произошла замена.

Одного из трех судей, которые будут работать на реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри, официально заменили.

Изначально на бой был назначен американец Фернандо Барбоса, но он заболел и не смог выполнять свои обязанности. Предполагалось, что его заменит соотечественник Стив Вайсфельд, но позже также появилась кандидатура Игнасио Роблеса из Панамы.

Читай также: Усик - Фьюри 2: анонс и прогноз на реванш

Команды боксеров не смогли прийти к согласию по поводу выбора между американцем и панамцем, после чего пришлось прибегнуть к жребию. Была брошена монетка, а выбор пал на Роблеса, сообщает Sky Sports.

Напомним, что на реванше Усик - Фьюри, кроме панамского судьи, также будут вести подсчет очков Херардо Мартинес из Пуэрто-Рико и Пэт Морли из США. Рефери в ринге будет еще один пуэрториканец Роберто Рамирес-младший.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!