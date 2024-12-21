iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Третьего судью реванша Усик - Фьюри определили путем жребия

В составе официальных лиц, которые будут вести подсчет, произошла замена.
Сегодня, 18:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Одного из трех судей, которые будут работать на реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри, официально заменили.

Изначально на бой был назначен американец Фернандо Барбоса, но он заболел и не смог выполнять свои обязанности. Предполагалось, что его заменит соотечественник Стив Вайсфельд, но позже также появилась кандидатура Игнасио Роблеса из Панамы.

Читай также: Усик - Фьюри 2: анонс и прогноз на реванш

Команды боксеров не смогли прийти к согласию по поводу выбора между американцем и панамцем, после чего пришлось прибегнуть к жребию. Была брошена монетка, а выбор пал на Роблеса, сообщает Sky Sports.

Напомним, что на реванше Усик - Фьюри, кроме панамского судьи, также будут вести подсчет очков Херардо Мартинес из Пуэрто-Рико и Пэт Морли из США. Рефери в ринге будет еще один пуэрториканец Роберто Рамирес-младший.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий одержали победы единогласными решениями и защитили свои титулы Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий одержали победы единогласными решениями и защитили свои титулы
Лапин одолел небитого до этого француза в андеркарде реванша Усик - Фьюри Лапин одолел небитого до этого француза в андеркарде реванша Усик - Фьюри
Арсенал победил Кристал Пэлас второй раз за неделю, разгромив соперника Арсенал победил Кристал Пэлас второй раз за неделю, разгромив соперника
Тоттенхэм может подписать дублера топ-клуба АПЛ из-за травмы основного вратаря Тоттенхэм может подписать дублера топ-клуба АПЛ из-за травмы основного вратаря
Помочь журналистам

Видео

Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри свешивался в куртке
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри свешивался в куртке

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройс выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира, Джима - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Европа21:28
Арсенал победил Кристал Пэлас второй раз за неделю, разгромив соперника
Европа20:59
Тоттенхэм может подписать дублера топ-клуба АПЛ из-за травмы основного вратаря
Бокс20:25
Усик - Фьюри, андеркард: Лапин и Новицкий одержали победы единогласными решениями и защитили свои титулы
Бокс20:16
Лапин одолел небитого до этого француза в андеркарде реванша Усик - Фьюри
Бокс20:15
Мудрика заметили на вечере бокса Усик - Фьюри
Бокс19:32
Украинец Новицкий одержал победу в андеркарде реванша Усик - Фьюри
Европа19:31
Аутсайдер АПЛ назначил тренера, который провалился в Роме
Бокс18:58
Третьего судью реванша Усик - Фьюри определили путем жребия
Европа18:55
Как в старые добрые времена: Милевский с Алиевым посетил футзальный матч
Украина18:15
Суперлига: Днепр одержал победу над Киев-Баскет в матче лидеров, Запорожье обыграло Прикарпатье-Говерлу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK