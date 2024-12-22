Усик после победы над Фьюри вынес в ринг настоящую саблю гетмана Мазепы

Чемпион в момент триумфа приобщился к популяризации украинской культуры в мире.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик одержал победу единогласным решением судей в реванше с Тайсоном Фьюри.

После своего повторного успеха украинский боксер поднял в ринге настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы.

Источник: Getty Images

В Саудовскую Аравию это историческое оружие было доставлено с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов, а ее презентация стала важным шагом культурной дипломатии.

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"Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века. Она является образцом украинского оружейства, сформированного в частности под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Шаблю Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу.

Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинской старины Василию Тарновскому. Так она оказалась в нашем музее, чтобы сегодня презентовать на весь мир украинскую культуру и одного из величайших украинских воинов", - рассказал Максим Блакытный, директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновского.

Источник: Getty Images

На сабле выгравирована надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божья, защити меня под покровом своим".

Также с саблей Мазепы Усик присутствовал на пресс-конференции после боя.

Источник: Getty Images

Организаторами проекта выступили Благотворительный фонд Александра Усика и организация, которая занимается популяризацией украинской культуры, UKRAINE WOW.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.

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