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Паркер объяснил, почему может одолеть Дюбуа

Новозеландец предположил, как может сложиться его поединок с чемпионом.
Сегодня, 01:05
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от своего боя против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам новозеландского боксера, в предстоящем поединке ему нужно будет полагаться на скорость и опыт, что поможет ему одержать победу.

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"Мне кажется, что в этом поединке многие отдают мне преимущество, но многие также говорят, что Дюбуа - фаворит. Учитывая, как дерется Даниэль, и мощь, которой он обладает, конечно же, я могу понять, почему он фаворит.

Я предполагаю, что этот бой сложится так: я буду слишком быстрым для него и слишком опытным. Я знаю, что он будет оказывать на меня давление, преследовать меня и выбрасывать мощные бомбы. Дюбуа много бьет и комбинирует, и все эти удары силовые.

Если сравнивать этот бой с поединками против Уайлдера и Чжилея, то мне нужно улучшить свой бокс, потому что Дюбуа предлагает совершенно другую энергию и стойкость, он выбрасывает серии ударов. Я думаю, что Дюбуа попытается нокаутировать меня в первых трех-четырех раундах. Мне просто нужно грамотно работать, выбирать удары и наносить их в конце раундов", - сказал Паркер в комментарии BoxHard Podcast.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер усомнился в победе Дюбуа над Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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