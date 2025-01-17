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"Мне это не нравится": Турки Аль аш-Шейх отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса

Саудовский функционер сожалеет, что британец завершил карьеру.
Сегодня, 20:33
Тайсон Фьюри и Турки Аль аш-Шейх / Getty Images
Тайсон Фьюри и Турки Аль аш-Шейх / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал заявление бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

По словам функционера, он сожалеет, что британец принял подобное решение, но принимает его и надеется, что боксер еще может передумать.

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"Прежде всего, такое решение должны принимать бойцы. Возможно, в такой ситуации парни оценивают, способны ли они еще дать что-то или нет. Могу сказать, что мне, как поклоннику бокса, это не нравится.

Мы, фанаты, хотим видеть Тайсона в большом количестве крупных боев, но я могу понять его решение. Могу предположить, что со временем оно может измениться", - приводит слова Аль аш-Шейха talkSPORT.

Ранее был назван соперник Энтони Джошуа, если Тайсон Фьюри не возобновит карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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