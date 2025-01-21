"Конюх, председатель колхоза и вертолет": Усик поделился безумными детскими мечтами

Боксер признался, что над ним все смеялись и говорили, что "дурень думкою багатіє".

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своих мечтах, когда был маленьким.

Украинский чемпион признался, кем хотел стать до того, как начал заниматься боксом.

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"Я мечтал быть конюхом. Думал, что буду главным над всеми конями на ферме. Стану председателем колхоза в селе.

Я тогда рассказывал в селе, что у меня будет вертолет, что я буду очень богатым человеком. Что у меня будет большой дом и я буду путешествовать.

Тогда все надо мной смеялись. Мне говорили: "Дурень думкою багатіє". Но я неверно понимал эту пословицу, продолжал мечтать и теперь у меня все есть. Я просто знаю, что если ты будешь работать с отдачей, любить все, что есть вокруг тебя, то все получится", - сказал Усик в интервью The Ring.

Отметим, также Усик признался, когда хотел завершить карьеру, но его отговорили.

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