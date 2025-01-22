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"Он на пике": Экс-промоутер Кличко назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер

Том Леффлер сделал прогноз на титульный поединок британца и новозеландца.
Вчера, 22:29
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Том Леффлер, экс-промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, поделился ожиданиями от боя между обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

По словам функционера, в будущем противостоянии он отдает преимущество британскому боксеру.

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"Это отличный бой. Очень хороший поединок. Джозеф Паркер был спарринг-партнером Кличко во время продолжительного правления Владимира в супертяжелом весе, состоявшего из 25 боев.

Я бы выбрал Дюбуа в этом поединке. Даниэль смог победить Энтони Джошуа. Вы можете заметить, что сейчас он на пике своих возможностей", - сказал Леффлер в комментарии ESNEWS.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Паркер предостерег Дюбуа от дальновидных планов.

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