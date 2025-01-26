"Трудно ставить против него": Беллью предсказал победителя боя Дюбуа - Паркер

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о будущем бое между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

По его словам, победителем из этого противостояния должен выйти британский боксер.

Читай также: "Его время прошло": Дюбуа объяснил, почему одолеет Паркера

"Не поймите меня неправильно, в этом противостоянии я смотрю на стили и мне трудно поставить против Даниэля Дюбуа.

По Джозефу не так сложно попасть, но, честно говоря, у него тоже есть неплохой удар. Вероятно, Паркер бьет сильнее, чем Александр Усик. Он всю карьеру провел в супертяжелом весе, в его резюме есть хорошие победы, но мне трудно ставить против Даниэля Дюбуа в этом бою чисто по причине того, что он младше, свежее и обладает большой мощью", - сказал Беллью в комментарии Fightlens.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Паркер предостерег Дюбуа от дальновидных планов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!