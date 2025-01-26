iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Трудно ставить против него": Беллью предсказал победителя боя Дюбуа - Паркер

Бывший чемпион назвал своего фаворита титульного поединка.
Сегодня, 10:59
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о будущем бое между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

По его словам, победителем из этого противостояния должен выйти британский боксер.

Читай также: "Его время прошло": Дюбуа объяснил, почему одолеет Паркера

"Не поймите меня неправильно, в этом противостоянии я смотрю на стили и мне трудно поставить против Даниэля Дюбуа.

По Джозефу не так сложно попасть, но, честно говоря, у него тоже есть неплохой удар. Вероятно, Паркер бьет сильнее, чем Александр Усик. Он всю карьеру провел в супертяжелом весе, в его резюме есть хорошие победы, но мне трудно ставить против Даниэля Дюбуа в этом бою чисто по причине того, что он младше, свежее и обладает большой мощью", - сказал Беллью в комментарии Fightlens.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Паркер предостерег Дюбуа от дальновидных планов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику "Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику
"Он упал от джеба Усика": Тренер Паркера оценил Дюбуа "Он упал от джеба Усика": Тренер Паркера оценил Дюбуа
"Его время прошло": Дюбуа объяснил, почему одолеет Паркера "Его время прошло": Дюбуа объяснил, почему одолеет Паркера
"Тяжело работаем": Беринчик показал, как готовится к дебютной защите титула "Тяжело работаем": Беринчик показал, как готовится к дебютной защите титула
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: женская эстафета и мужской пасьют закроют шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Жироны, Милана, Интера и Ромы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс13:25
"Тяжело работаем": Беринчик показал, как готовится к дебютной защите титула
Европа13:02
Звезда Челси вернулся к бывшей жене спустя три месяца после развода
Биатлон12:55
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Бокс12:39
"Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику
Европа12:30
Ньюкасл намерен продлить контракт со своей главной звездой
Формула 111:56
Штайнер не назвал Ред Булл фаворитом в своем прогнозе на сезон-2025
Бокс11:48
"Он упал от джеба Усика": Тренер Паркера оценил Дюбуа
Европа11:27
Эвертон хочет обменять травмированного игрока Челси на другого
Бокс11:00
Бокс: расписание боев
Бокс10:59
"Трудно ставить против него": Беллью предсказал победителя боя Дюбуа - Паркер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK