"Он упал от джеба Усика": Тренер Паркера оценил Дюбуа

Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, высказался о ближайшем сопернике в лице обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, вспомнив бой британца против Александра Усика.

Наставник новозеландского боксера считает, что его подопечному по силам справиться с оппонентом.

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"Сейчас все говорят о том, что Дюбуа встретится с Усиком, но он уже дрался с ним. В том бою Даниэль упал от джеба. Поединок закончился джебом. О чем он думал в тот момент? Можно прийти к выводу, что когда парень оказывается под давлением, то возвращается к своим истокам.

С другой стороны, в последних боях он доказал, что многие были не правы в отношении него. Так что мы идем на бой с лучшим супертяжеловесом в мире, который находится в отличной форме. После победы мы все лавры заберем себе", - приводит слова тренера DAZN Boxing.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Дюбуа сделал прогноз на бой с Паркером.

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