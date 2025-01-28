"Легко перебоксирует": Стивенсон назвал фаворита боя Кроуфорда с Альваресом
Чемпион WBC в легкой весовой категории Шакур Стивенсон поделился мыслями о возможном бое обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауля Альвареса.
Американский боксер назвал фаворита потенциального поединка и прокомментировал отказ соотечественника от пункта о регидратации в противостоянии с мексиканцем.
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"Теренс перебоксирует Альвареса и сделает это легко. Что касается пункта о регидратации, то Кроуфорд сумасшедший. Этот парень - псих.
С другой стороны, Канело - самое громкое имя в современном боксе. Вы не можете ставить условия о регидратации таким, как он", - сказал Стивенсон в комментарии iFL TV.
Ранее сообщалось, что Альварес неоднозначно отреагировал на информацию о бое с Кроуфордом.
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