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"Легко перебоксирует": Стивенсон назвал фаворита боя Кроуфорда с Альваресом

Чемпион-легковес сделал прогноз на потенциальный мегафайт.
Сегодня, 19:33
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион WBC в легкой весовой категории Шакур Стивенсон поделился мыслями о возможном бое обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауля Альвареса.

Американский боксер назвал фаворита потенциального поединка и прокомментировал отказ соотечественника от пункта о регидратации в противостоянии с мексиканцем.

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"Теренс перебоксирует Альвареса и сделает это легко. Что касается пункта о регидратации, то Кроуфорд сумасшедший. Этот парень - псих.

С другой стороны, Канело - самое громкое имя в современном боксе. Вы не можете ставить условия о регидратации таким, как он", - сказал Стивенсон в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что Альварес неоднозначно отреагировал на информацию о бое с Кроуфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Шакур Стивенсон

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