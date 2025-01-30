Названы потенциальные соперники Альвареса на бой перед встречей с Кроуфордом

Канело может снова стать абсолютным чемпионом или есть другой вариант.

Стали известны потенциальные соперники чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO), с одним из которых он может провести бой перед встречей в ринге с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), которую планируют на сентябрь.

Как сообщает Boxing News 24/7, мексиканский боксер может снова побороться за звание абсолютного чемпиона, подравшись против обладателя титула IBF во втором среднем весе кубинца Уильяма Скулла (23-0, 9 КО).

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Вторым вариантом в качестве оппонента для Канело является обязательный претендент по линии WBA француз Кристиан Мбилли (28-0, 23 KO).

Ближайший бой Альвареса может состояться 3 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Ранее сообщалось, что Альварес неоднозначно отреагировал на информацию о бое с Кроуфордом.

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