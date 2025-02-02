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"Должен выйти и забрать титул": Дэвис оценил свои шансы в бою с Беринчиком

Американец поставил перед собой амбициозную цель на поединок с украинцем.
Сегодня, 15:08
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Американский легковес Кишон Дэвис поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версии WBO в дивизионе Дениса Беринчика.

По словам боксера, он рассчитывает одержать досрочную победу, отобрав титул у украинца.

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"Это нелегкий бой, потому что это поединок за титул чемпиона мира. Он сейчас пребывает после самой большой победы, он победил Наваррете, чего никто не ожидал. Он серебряный призер Олимпиады, у него больше опыта, чем у меня. Это не бой за вакантный титул, я должен выйти и забрать его. Он не позволит забрать его просто так. Это точно будет отличный бой стилистически, за которым весь мир бокса должен следить.

Сейчас я сосредоточен только на бою против Беринчика. Я могу думать только о своем титуле чемпиона мира. В зависимости от того, насколько круто я нокаутирую его, я стану одним из тех больших имен, с которыми люди захотят выйти в ринг. Я не буду принижать себя, называя эти большие имена. Я сам могу стать большим именем в боксе 14 февраля, нокаутировав Беринчика, и я верю, что так и будет, что я таким и являюсь", - сказал Дэвис в комментарии Boxing News.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее тренер Дэвиса назвал ключ к успеху в бою с Беринчиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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