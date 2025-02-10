"Будет очень интересно": Промоутер Фьюри заинтриговал будущим объявлением о его планах

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, чем тот занимается после заявления о завершении карьеры.

Представитель британца отметил, что его подопечный готовится объявить о своих дальнейших планах, но утверждает, что это не будет связано с боксом.

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"Фьюри здоров. Он взял паузу и проводит время с семьей. Как я уже не раз говорил, прошлый год был для него очень тяжелым - три сложных лагеря, рассечение возле глаза, из-за которого отложили первый бой с Усиком.

Он не ищет легких путей. Когда Тайсон начинает подготовку, он удаляется от семьи и детей, многим жертвует. С финансовой точки зрения у него все комфортно, в данный момент он находится в хорошем положении и просто наслаждается жизнью.

Я знаю, что он объявит об определенных планах. Конечно, это не касается бокса, но, думаю, всем будет очень интересно, ведь это что-то действительно захватывающее. Поэтому мне кажется, что в этом году мы не увидим его в ринге. И я не считаю, что ему следует возвращаться - пусть наслаждается тем, что делает", - сказал Уоррен в комментарии Boxing King Mediaa.

Ранее Диллиан Уайт оценил решение Тайсона Фьюри уйти из бокса.

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