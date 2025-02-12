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Теофимо Лопес проведет следующий бой в знаменитой тюрьме

Американскому чемпиону ищут на лето соперника для поединка в Алькатрасе.
Сегодня, 13:45
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) свой следующий бой проведет в необычном месте.

Как сообщает The Ring, боксерское шоу, главным событием которого станет поединок американского чемпиона, должно состояться на территории знаменитой тюрьмы Алькатрас, которая сейчас функционирует как музей возле Сан-Франциско, штат Калифорния, США.

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Вечер бокса планируют организовать в июне или июле, а соперник американца будет назван позже.

Возвращение Лопеса станет первым из трех боев, которые он проведет совместно с промоутерской компанией Top Rank. Ближайший поединок состоится под эгидой The Ring, а еще два - в рамках Riyadh Season. Организацией этих событий займется глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Напомним, что свой последний бой Теофимо Лопес провел в июне прошлого года, одержав победу единогласным решением судей над Стивом Клаггеттом.

Ранее сообщалось, что Лопес получил обязательного соперника за титул WBO.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес

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