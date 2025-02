Теофимо Лопес проведет следующий бой в знаменитой тюрьме

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) свой следующий бой проведет в необычном месте.

Как сообщает The Ring, боксерское шоу, главным событием которого станет поединок американского чемпиона, должно состояться на территории знаменитой тюрьмы Алькатрас, которая сейчас функционирует как музей возле Сан-Франциско, штат Калифорния, США.

Вечер бокса планируют организовать в июне или июле, а соперник американца будет назван позже.

