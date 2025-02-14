Не Беринчик: Дэвис узнал, кто прислал ему "расистский" подарок

Американец больше не имеет претензий к украинцу за якобы неуместный презент, разоблачив своего соотечественника.

Представитель легкого дивизиона Кишон Дэвис забрал назад свои обвинения в адрес будущего соперника обладателя титула WBO Дениса Беринчика за "расистский" подарок.

Американский боксер заявил, что посылку в номер с бананами и арбузами ему отправил не украинец, а его соотечественник Теофимо Лопес.

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"Я слышал, что это сделал Тео. Этот парень готов на все, чтобы стать значимым. Этого парня убивают налоги, поэтому он хочет получить деньги. Он хотел драться с Хитчинсоном, но, видимо, понял, что это недостаточно большой бой. Вот почему он хочет пойти этим путем. Но угадайте что? Я не буду с ним драться. Я не стану ему помогать.

Можешь называть меня трусом. Мне все равно. Ты пришел в этот спорт богатым, а уходишь нищим. Ты расист, братан. Я тебе не помогу. Если я встречусь с кем-то вроде тебя, то мы уйдем с ринга миллионерами, но я не стану с тобой драться", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24/7.

Ранее Беринчик отреагировал на обвинения Дэвиса в "расистском" подарке.

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