iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Не Беринчик: Дэвис узнал, кто прислал ему "расистский" подарок

Американец больше не имеет претензий к украинцу за якобы неуместный презент, разоблачив своего соотечественника.
Сегодня, 10:38
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Top Rank Boxing
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Top Rank Boxing

Представитель легкого дивизиона Кишон Дэвис забрал назад свои обвинения в адрес будущего соперника обладателя титула WBO Дениса Беринчика за "расистский" подарок.

Американский боксер заявил, что посылку в номер с бананами и арбузами ему отправил не украинец, а его соотечественник Теофимо Лопес.

Читай также: Теофимо Лопес жестко высмеял Дэвиса из-за обвинений Беринчика в расизме

"Я слышал, что это сделал Тео. Этот парень готов на все, чтобы стать значимым. Этого парня убивают налоги, поэтому он хочет получить деньги. Он хотел драться с Хитчинсоном, но, видимо, понял, что это недостаточно большой бой. Вот почему он хочет пойти этим путем. Но угадайте что? Я не буду с ним драться. Я не стану ему помогать.

Можешь называть меня трусом. Мне все равно. Ты пришел в этот спорт богатым, а уходишь нищим. Ты расист, братан. Я тебе не помогу. Если я встречусь с кем-то вроде тебя, то мы уйдем с ринга миллионерами, но я не стану с тобой драться", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24/7.

Ранее Беринчик отреагировал на обвинения Дэвиса в "расистском" подарке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик Теофимо Лопес

Статьи по теме

Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться
Беринчик - Дэвис: украинский чемпион перевесил американца Беринчик - Дэвис: украинский чемпион перевесил американца
"Это бой, который я хочу": Чисора оценил вероятность реванша с Усиком "Это бой, который я хочу": Чисора оценил вероятность реванша с Усиком
Проход через всю площадку и данк Михайлюка попал в ТОП-5 моментов игрового дня НБА Проход через всю площадку и данк Михайлюка попал в ТОП-5 моментов игрового дня НБА
Помочь журналистам

Видео

Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться
Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится женской спринтерской гонкой
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс11:33
"Это бой, который я хочу": Чисора оценил вероятность реванша с Усиком
НБА10:59
Проход через всю площадку и данк Михайлюка попал в ТОП-5 моментов игрового дня НБА
Бокс10:38
Не Беринчик: Дэвис узнал, кто прислал ему "расистский" подарок
Биатлон10:05
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
Биатлон09:55
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится женской спринтерской гонкой
Бокс09:44
Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться
Европа и мир08:59
Турнир четырех наций: США одержали разгромную победу над Финляндией
НБА08:35
НБА: Юта с Михайлюком в овертайме уступила Клипперс, Голден Стэйт обыграл Хьюстон
Бокс08:00
Беринчик - Дэвис: кто покажет бой в Украине
Бокс07:55
Беринчик - Дэвис: украинский чемпион перевесил американца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK