"Это было сложно": Усик поделился впечатлениями от подготовки и боев с Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своей подготовке и двух боях против экс-чемпиона Тайсона Фьюри, которого дважды одолел.

Украинский боксер отметил, что это был отличный, хотя и непростой период в его жизни.

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"Это были два великолепных боя. 24 раунда, три года моей жизни. Послушайте, это было сложно.

Первый бой, первая подготовка - мы победили, спасибо Богу, спасибо моей команде. Второй поединок - еще больше подготовки. Я не уехал домой, я не видел свою жену и семью, только тренировался, тренировался, тренировался.

В один день, не помню какой, например, в понедельник, я открыл глаза и спросил себя: "Что я здесь делаю? Бог ты мой, что я здесь делаю?" И отвечаю себе: "Я тренируюсь". Это было отличное время", - сказал Усик в комментарии ESPN UK.

Ранее Усик назвал самого сложного соперника в карьере.

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