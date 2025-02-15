Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) уступил в бою с американцем Кишоном Дэвисом (13-0, 9 КО), который состоялся в ночь на субботу, 15 февраля, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США.

Украинский боксер в третьем раунде оказался в нокдауне, а в четвертой трехминутке американец завершил поединок досрочной победой, снова отправив соперника на настил ринга.

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После этого противостояния CompuBox традиционно опубликовал статистику ударов боя.

За четыре неполных раунда Беричник выбросил больше ударов - 120 против 105 у соперника. Тем не менее Дэвис был хоть и не намного, но точнее - 20 против 14 (джебы - 5-2, силовые - 15-12).

Статистика ударов боя Беринчик - Дэвис:

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис.

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