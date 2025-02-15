"Если у них хватит смелости": Дэвис озвучил следующую цель после Беринчика
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис после победы над Денисом Беринчиком и завоевания пояса рассказал о своих планах.
По словам американского боксера, он не против встретиться в ринге с другими бойцами, владеющими титулами в дивизионе.
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"Я готов драться с любым, у кого хватит смелости выйти в ринг со мной.
Знаете, я бы с удовольствием встретился с двумя чемпионами легкого дивизиона. Если у них хватит смелости подраться с "Бизнесменом", скажите им, чтобы прислали мне контракт. Я отправлю им свой", - заявил Дэвис после победы над Беринчиком.
В легком весе чемпионским титулом WBC владеет Шакур Стивенсон, WBA - Джервонта Дэвис, а IBF - Василий Ломаченко.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис.
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