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"Если у них хватит смелости": Дэвис озвучил следующую цель после Беринчика

Новоиспеченный чемпион-легковес назвал потенциальных соперников.
Сегодня, 10:58
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис после победы над Денисом Беринчиком и завоевания пояса рассказал о своих планах.

По словам американского боксера, он не против встретиться в ринге с другими бойцами, владеющими титулами в дивизионе.

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"Я готов драться с любым, у кого хватит смелости выйти в ринг со мной.

Знаете, я бы с удовольствием встретился с двумя чемпионами легкого дивизиона. Если у них хватит смелости подраться с "Бизнесменом", скажите им, чтобы прислали мне контракт. Я отправлю им свой", - заявил Дэвис после победы над Беринчиком.

В легком весе чемпионским титулом WBC владеет Шакур Стивенсон, WBA - Джервонта Дэвис, а IBF - Василий Ломаченко.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик Кишон Дэвис

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