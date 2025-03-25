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Футбол

Реал подпишет долгосрочный контракт с Александер-Арнольдом

Англичанин станет игроком мадридцев.
Сегодня, 18:39       Автор: Василий Медвидь
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Мадридский Реал договорился с Трентом Александером-Арнольдом об условиях контракта.

Как сообщает Николо Скира, Трент подпишет со «сливочными» контракт на 5 лет. Финансовые детали остаются в секрете.

Англичанин перейдет к мадридцам летом этого года. Трансфер пройдет на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось. что Реал также хочет подписать одноклубника Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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