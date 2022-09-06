Наставник национальной команды Норвегии Столе Сольбаккен сообщил местному хавбеку Маттиасу Норману, что он больше не будет вызываться в стан сборной.

Причиной данного решения стало то, что Норманн захотел остаться в чемпионате страны-террориста также известной, как рф. Несколькими днями ранее футболист решил перейти в Динамо из москвы.

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"Это был не очень сложный выбор. Я позвонил ему, услышав об этом в субботу, и проинформировал его о том, какие, скорее всего, будут последствия, если он подпишет этот контракт.

Он сделал это сегодня, а потом я и президент футбольной ассоциации договорились сообщить ему, прежде чем разослать пресс-релиз. Пока ситуация такова, как есть. У этого решения нет сроков. Я очень удивлен выбором Норманна" - заявил Сольбаккен в интервью норвежскому изданию VG.

Это не функция ассоциации футбола – говорить о выборе клуба игроками сборной, но мы сейчас в чрезвычайной ситуации. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать совместное давление на Россию как на воюющую сторону, которая также активно использовала властные позиции в спорте. Все российские команды отстранены от международных спортивных состязаний. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норманн не может представлять Норвегию, когда он теперь будет играть за новый российский клуб», - сказала президентка Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс в комментарии тому же изданию.