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Заря усилилась экс-футболистом сборной Украины

Луганский клуб подписал Богдана Бутко.
Сегодня, 16:17
Богдан Бутко
Богдан Бутко
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Луганская Заря усилила линию защиты бывшим игроком национальной команды Украины.

"Черно-белые" подписали Богдана Бутко на правах свободного агента.

Футболист будет выступать за новую команду под вторым номером, контракт подписан на 1 год.

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Последним клубом Бутка был турецкий Ерзюмспор, за который он успел сыграть в десяти встречах.

Стоит отметить, что после трех сыгранных туров в чемпионате Украины Заря занимает первме место, набрав 9 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина зоря Богдан Бутко
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