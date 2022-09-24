Нас не устраивает: Шотландия обыграла Ирландию в Лиге наций

В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Шотландии на Хэмпден Парк приняла национальную команду Ирландии.

Коллектив Стива Кларка добыл домашнюю победу с минимальным перевесом. Матч закончился со счетом 2:1.

В составе хозяев забивали Джек Хендри и Райан Кристи с 11-метрового удара. За ирландцев отметился Джо Иган.

Напомним, в следующем матче Шотландия сыграет со сборной Украины.

В этом матче будет решаться судьба путевки в элитный дивизон Лиги наций. Подопечным Александра Петракова нужна только победа.

Шотландия - Ирландия 2:1

Голы: Хендри, 50, Кристи, 81 (пен) - Иган, 18.