Нас не устраивает: Шотландия обыграла Ирландию в Лиге наций
Состоялся матч соперников сборной Украины.
В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Шотландии на Хэмпден Парк приняла национальную команду Ирландии.
Коллектив Стива Кларка добыл домашнюю победу с минимальным перевесом. Матч закончился со счетом 2:1.
В составе хозяев забивали Джек Хендри и Райан Кристи с 11-метрового удара. За ирландцев отметился Джо Иган.
Напомним, в следующем матче Шотландия сыграет со сборной Украины.
В этом матче будет решаться судьба путевки в элитный дивизон Лиги наций. Подопечным Александра Петракова нужна только победа.
Шотландия - Ирландия 2:1
Голы: Хендри, 50, Кристи, 81 (пен) - Иган, 18.