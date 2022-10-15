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Футболист Днепра-1 перенес операцию

Валерию Лучкевичу предстоит длительное восстановление
Сегодня, 17:24
Валерий Лучкевич / scdnipro1.com.ua
Валерий Лучкевич / scdnipro1.com.ua
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Хавбек Днепра-1 Валерий Лучкевич успешно перенес операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок получил травму в матче третьего тура Лиги конференций против Вадуца. Вероятно, сезон для Лучкевича уже закончен.

Примечательно, что ранее футболист также долго проходил период восстановления после повреждения колена.

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Стоит сказать, что в своем квартете Лиги конференций Днепр-1 находится на 2 месте с 7 очками.  В УПЛ "спортклубовцы" занимают 1 место с 15 пунктами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: травма операция Днепр-1 Валерий Лучкевич
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