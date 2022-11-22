Премьер-министр Венгрии попал в скандал из-за шарфа, на котором часть Украины в их составе

Политик отметился, прийдя на встречу с футболистом сборной Венгрии.

В воскресенье, 20 ноября, сборная Венгрии по футболу провела товарищеский матч с Грецией. Поединок завершился победой хозяев - 2:1.

Поединок посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отметился скандальным поступком.

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Политик пришел на встречу с игроком национальной сборной Балажем Джуджаком с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".

The Prime Minister of Hungary - wearing a scarf with the map of Greater Hungary.



How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z — Daniel Freund (@daniel_freund) November 21, 2022

Отметим, что в состав Венгерского Королевства в прошлом входили территории, которые в настоящее время входят в состав Украины, Румынии, Хорватии, Австрии и Словакии.

Примечательно, что МИД Украины уже вызвала венгерского посла, чтобы тот дал объяснение произошедшему.