Забарный: Благодарю руководство Динамо за шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов мира

Украинский центрбэк Илья Забарный попрощался с киевским Динамо.

Украинец отметил, что "бело-синие" останутся навсегда в его сердце.

"Уважаемые болельщики. Пришел момент прощаться с родным клубом, который вырос меня в того, кем я сейчас являюсь.

Хочу поблагодарить наших войнов, защитников за возможность представлять Украину на мировом уровне.

Также хочу сказать спасибо вам за бешенную поддержку, партнерам, тренерскому штабу, медицинскому персоналу. Это полностью ваша заслуга.

Благодарю руководство Динамо за то, что предоставили шанс проявить себя в одной из лучших лиг мира. Навсегда в моем сердце, скоро увидимся", - заявил Забарный.

Напомним, Забарный вошел в топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов.