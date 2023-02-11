Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира
В субботу, 11 февраля, мадридский Реал в финальном матче Клубного чемпионата мира-2023 сыграет против Аль-Хиляла из Саудовской Аравии.
Перед решающим поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, в котором прогнозировано досталось место украинскому вратарю Андрею Лунину.
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Реал перед турниром не включил в заявку основного голкипера Тибо Куртуа, который получил травму, и украинец защищал ворота мадридцев в полуфинале против египетского Аль-Ахли (4:1).
Состав Реала на финал:
Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лопес, Каньисарес, Милитао, Вальехо, Начо, Асенсио, Одриосола, Себальос, Родриго, Диас, Мартин, Аррибас.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @Alhilal_FC!#ClubWC pic.twitter.com/lm3ygkYZu6— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2023
Финальный матч Клубного чемпионата мира-2023 между Реалом и Аль-Хилялом начнется в 21:00 по киевскому времени.