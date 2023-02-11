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Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира

Украинец был включен в стартовый состав мадридцев на решающий поединок турнира.
Сегодня, 19:56
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В субботу, 11 февраля, мадридский Реал в финальном матче Клубного чемпионата мира-2023 сыграет против Аль-Хиляла из Саудовской Аравии.

Перед решающим поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, в котором прогнозировано досталось место украинскому вратарю Андрею Лунину.

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Реал перед турниром не включил в заявку основного голкипера Тибо Куртуа, который получил травму, и украинец защищал ворота мадридцев в полуфинале против египетского Аль-Ахли (4:1).

Состав Реала на финал:

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лопес, Каньисарес, Милитао, Вальехо, Начо, Асенсио, Одриосола, Себальос, Родриго, Диас, Мартин, Аррибас.

Финальный матч Клубного чемпионата мира-2023 между Реалом и Аль-Хилялом начнется в 21:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид клубный чемпионат мира Андрей Лунин Аль-Хиляль

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