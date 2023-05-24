Хави раскритиковал решение Ла Лиги отменить дисквалификацию Винисиуса

Наставник каталонской Барселоны Хави прокомментировал решение отменить красную карточку, которую Винисиус получил в матче против Валенсии.

По словам испанца, эпизод на поле не имеет ничего общего с расизмом на трибунах.

"Не знаю, справедливо ли это справедливо. Считаю, что акты расизма должны быть подвергнуты наказанию, а другое дело - действия игроков на поле. Безусловно, в том эпизоде была атака. Удивлен, что Винисиусу отменили красную карточку. Одно не имеет ничего общего с другим.

Не знаю, это вопрос к комитету соревнований. У меня нет мнения по поводу этого. Я уже четко дал понять, что думаю о проявлениях расизма, это больше не мое дело. Но удаление не имеет никакого отношения к случаю с расизмом", - приводит слова Хави COPE.

Напомним, что наказание бразильца отменили из-за неправильной оценки эпизода.